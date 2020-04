Duisburg im Corona-Alltag : Stadt sagt allen Alltagshelden per Video „Danke“

INFO

Beruf und Ehrenamt Es gibt zurzeit viele Menschen in unserer Stadt, die in ihrem beruflichen Alltag besonders gefragt sind, wie das Video der Stadt Duisburg eindrücklich unterstreicht. Das gilt erst recht für ehrenamtlich arbeitende Menschen, die andere unterstützen, für sie einkaufen, Masken nähen, Schutzkittel schneidern, Desinfektionsmittel herstellen, sich um Alte und Kranke kümmern oder auch Trost und Zuspruch spenden.

Sagen Sie’s uns! Auch Sie haben in Ihrem Alltag in diesen Tagen sicher Menschen kennen gelernt, die ihren Alltag erleichtert oder lebenswerter gemacht haben. Das gilt in der Familie genau so wie in der Nachbarschaft oder im Freundeskreis – auch in Zeiten des Kontaktverbots. Deshalb: Sagen Sie’s uns! Wer ist Ihr Alltagsheld in der Corona-Krise? Über wen sollten wir berichten? Vorschläge können Sie per E-Mail richten an duisburg@rheinische-post.de oder auch postalisch an Rheinische Post Duisburg, Königstraße 51, 47051 Duisburg.