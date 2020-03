Coronavirus in Duisburg : Stadt will Behelfskrankenhaus in Laar errichten

Stadt will Behelfskrankenhaus in Laar errichten

Coronavirus in Duisburg

Die ehemalige Rheinklinik in Laar könnte zu einem Behelfskrankenhaus umfunktioniert werden. Foto: kkd

Duisburg Im Gebäude der ehemaligen Rhein Klinik in Laar soll ein Behelfskrankenhaus entstehen. Hier sollen Patienten aus anderen Krankenhäusern versorgt werden, die für schwerkranke Covid-19-Patienten ihr Bett räumen müssen.

Die Stadt bereitet sich weiter auf die Herausforderungen der Corona-Pandemie vor. Um einer steigenden Anzahl von Patienten weiter die gewohnt gute medizinische Behandlung zukommen zu lassen, hat der Krisenstab der Stadt beschlossen, ein Behelfskrankenhaus in der ehemaligen Rhein Klinik in Duisburg-Laar zu errichten. Das teilte die Stadt am Montagabend mit.