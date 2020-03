Seit Freitagmorgen in Betrieb : Duisburger Behelfskrankenhaus hat 50 Betten zur Verfügung

Duisburg Die Stadt Duisburg hat im Zuge der Corona-Pandemie am Freitagmorgen ein Behelfskrankenhaus in der Helios Rhein-Klinik in Betrieb genommen. 50 Betten stehen hier zur Verfügung.

Nachdem in dieser Woche bereits der erste Patient aus Duisburg an den Folgen des Coronavirus verstorben ist, bereitet sich die Stadt weiter auf steigende Zahlen von Covid-19-Infektionen und einem damit verbundenen Anstieg von Patientenzahlen in den Krankenhäusern vor. Eine der Maßnahmen ist die Einrichtung eines Behelfs-Krankenhauses zur Aufnahme von Patienten aus den Regel-Krankenhäusern (die RP berichtete). Seit Freitagmorgen ist das Behelfs-Krankenhaus in der Helios Rhein-Klinik in Duisburg-Beeckerwerth mit 50 Patientenbetten betriebsbereit. „Durch eine Verlegung von unkritischen Patienten schaffen wir in den Regel-Kliniken Kapazitäten für Menschen, die an einer Covid-19-Infektion erkrankt sind und einer intensivmedizinischen Behandlung bedürfen“, erklärt der ärztliche Leiter der Feuerwehr Duisburg, Anästhesist Sascha Zeiger.