Vorläufer des Coronavirus : So ging die Stadt Duisburg mit Seuchen wie Pest und Cholera um

Duisburg Das Coronavirus hatte in Duisburg schreckliche Vorläufer. So ging die Stadt mit Pest, Tuberkulose und Cholera um.

Quarantäneverordnungen Um Infektionen durch Menschenansammlungen zu vermeiden, wurde ein Kirmesverbot erlassen. Die Wareneinfuhr wurde eingeschränkt und überwacht. Der Stadtrat ordnete im Jahr 1665 weiterhin an, dass an den Stadttoren Einreisende streng zu kontrollieren und die Infektionsfreiheit durch einen Gesundheitspass nachzuweisen sei. Die Isolierungszeit wurde auf acht Tage festgelegt. Auch Duisburger Bürger, die sich an pestverseuchten Orten aufgehalten hatten, wurde die Rückkehr nach Duisburg nicht gestattet. Zuwiderhandeln wurde mit einer Geldbuße geahndet. Türen und Fenster verseuchter Häuser mussten sechs Wochen verschlossen bleiben. Ein ausgehängter Strohkranz an der Tür warnte. Die Stadt stellte Pestfrauen ein, die pflegebedürftige Kranke daheim mit Essen und Heizmaterial versorgten.

Totenordnung Die Totenordnung sollte Auswüchse bei den durch die Pest zunehmenden Totenfeiern verhindern, die häufig in üblen Trinkgelagen ausarteten. Die Feiern wurden mit dem sogenannten Totengeld finanziert, eine Gegenleistung der Hinterbliebenen an die Nachbarn für das Ausheben der Totengrube. Die Stadt reagierte und verbot im Jahr 1598 das exzessive Feiern nach Begräbnissen. Die Gräber sollten nicht mehr wie bisher üblich von den Nachbarn, sondern von fest angestellten Totengräbern ausgehoben werden. Dennoch kam es in der Folgezeit immer wieder zu Klagen wegen aus dem Ruder laufenden Nachfeiern. Die Totengelder verdoppelten sich. Das Ansteckungsrisiko hatte seinen Preis, das einige Feierwütige in Kauf nahmen. Moralische Bedenken wurden in Seuchenzeiten gerne beiseite geschoben. Neben Trinkgelagen war zum Beispiel bei Pestepidemien häufig eine auffallende Heiratslust festzustellen. Erbschaften machten auch betagte Witwen und Witwer begehrenswert, schreibt Kurt Hofius in den Duisburger Forschungen. In Zeiten der Seuchen stieg auch die Zahl der Waisenkinder erheblich an. So geht das ehemalige Waisenhaus auf der Niederstraße auf das schlimme Pestjahr 1588 zurück.