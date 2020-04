Kostenpflichtiger Inhalt: Schulstart in Duisburg : „Wir hätten gerne mehr Zeit gehabt“

Foto: Christoph Reichwein (crei) 8 Bilder So sieht das Hygienekonzept einer Duisburger Schule aus.

Duisburg Die Schülen in Duisburg öffnen am Donnerstag wieder, doch alles wird anders. Kurse sind verkleinert, Gruppenarbeit und Mensaessen gestrichen. Lehrer haben die Masken für die Schüler zum Teil selbst genäht. Kritik gibt es am Zeitplan der Landesregierung.