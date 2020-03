60 bis 80 Corona-Einsätze pro Tag : Duisburger Polizei löst illegale Party auf

Duisburg In der Nacht zu Mittwoch hat die Duisburger Polizei eine illegale Party im Dellviertel aufgelöst. Die Gäste versteckten sich unter anderem in Waschräumen und hinter Leergutkisten im Keller einer Gaststätte.

Am frühen Mittwochmorgen gegen 1.30 Uhr wurde die Polizei durch einen Tippgeber auf eine illegale Feier in einer Gaststätte auf der Wilhelm-Tell-Straße im Dellviertel aufgmerksam gemacht. Dem Polizeibericht zufolge stellten die Beamten bei ihrem Eintreffen fest, dass die Rolladen der Gaststätte zwar heruntergelassen, aus der Gaststätte selbst aber Stimmen zu vernehmen waren.

Die Polizisten verschafften sich Zugang zmu Hinterhof und trafen dort auf den Betreiber der Kneipe. Bei ihrer Kontrolle trafen die Beamten dann schließlich auf insgesamt 17 Gäste, die sich teilweise in Waschräumen oder im Keller hinter Leergut versteckt hatten. Gleichwohl gaben sie den Behörden dem Bericht zufolge an, dass sie nicht gewusst hätten, dass ihr Verhalten strafbar gewesen sei. Ein Gast (39) zeigte sich besonders uneinsichtig. Die Ordnungshüter nahmen ihn in Gewahrsam.