Coronavirus in Duisburg : Pandemien als Stresstest für Wirtschaft und Gesellschaft

Duisburg Andrea Gropp, die stellvertretende Leiterin des Stadtmuseums, spricht im Interview über die Duisburger Seuchengeschichte und darüber, dass es Pandemien gab, die die Stadt deutlich härter getroffen haben als das Coronavirus.

Andrea Gropp Neben der Pest waren es insbesondere die Pocken- und Cholera-Epidemien im 19. Jahrhundert, aber auch die Tuberkulose war lange eine Volkskrankheit, bis ins 20. Jahrhundert hinein. Dramatisch und selbst in Teilen mit der aktuellen Corona-Epidemie kaum vergleichbar: Die Pandemie der „Spanischen Grippe“ im Jahr 1918. Sie forderte in Deutschland mehr als 400.000 – weltweit 40 Mllionen Tote. Aber das Ende des Ersten Weltkriegs überstrahlte diese Katastrophe in der medialen Berichterstattung. Kaum jemand nahm in Duisburg davon Notiz.