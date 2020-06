Schwerpunktkontrolle in Duisburg : Ordnungsamt erwischt 110 Bahnfahrer ohne Maske

DVG und Ordnungsamt waren mit mehr als 20 Mitarbeitern im Einsatz. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Bei einer mehrstündigen Kontrolle am Bahnhof Meiderich überwachten Verkehrsbetriebe und Ordnungsamt am Donnerstag die Einhaltung der Maskenpflicht. Der Großteil der Fahrgäste hielt sich daran. In einem Fall wurde eine Person jedoch festgenommen.

Die Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) und das Ordnungsamt der Stadt Duisburg haben bei einer Schwerpunktkontrolle mehrere Verstöße gegen die geltende Maskenpflicht festgestellt. Die Kontrolleure überprüften am Donnerstag an der U-Bahn-Haltestelle Meiderich Bahnhof 2850 Fahrgäste – 110 davon trugen keinen Mundschutz. 83 haben in der Bahn keine Maske getragen, 27 wurden am Bahnsteig erwischt. Wie die Stadt mitteilt, mussten in zwei Fälle Personen aus den Bahnen verwiesen werden.

An der Haltestelle fahren die Linien U79 (Duisburg/Düsseldorf) und die 903 (Dinslaken/Meiderich) ein. DVG und Ordnungsamt waren von 10 bis 17 Uhr im Einsatz. 212 Personen wurden darüber hinaus ohne gültigen Fahrschein angetroffen. Eine Person musste von der Polizei festgenommen werden.

Die Pflicht zur Mund-Nasen-Bedeckung in Bussen, Bahnen sowie an Haltestellen und in Bahnhöfen gilt in NRW seit dem 27. April. Verstöße können die Ordnungsbehörden mit einem Bußgeld in Höhe von 50 Euro ahnden.

