Folgen des Coronavirus : Duisburger spenden immer weniger Blut

Duisburg Das Duisburger Blutspendezentrum verzeichnet seit dem Auftreten der ersten Coronavirus-Fälle in der Region einen Einbruch bei den Spenderzahlen. Dabei sind Blutvorräte derzeit besonders stark nachgefragt.

Das Duisburger Blutspendezentrum (BZD) schlägt Alarm. Seit die ersten Corona-Fälle in der Region aufgetreten sind, sind die Blutspenden bei der Einrichtung um 20 Prozent eingebrochen. Das teilte das Zentrum unserer Redaktion am Mittwoch mit.

„Wir sind es inzwischen gewohnt, um jeden Spender zu kämpfen, der dramatische Rückgang macht die Situation aus unserer Sicht jetzt aber wirklich bedrohlich“, sagt Brigitte Dingermann, Sprecherin des BZD. „Gerade in der Frühphase der Epidemie muss eigentlich verstärkt Blut gespendet werden, damit ein Vorrat an Blutpräparaten für Patienten und die Notfallversorgung angelegt werden kann.“

Das Infektionsrisiko für Blutspender sei sehr gering. Das Zentrum bittet daher alle gesunden Mitmenschen, kurzfristig durch eine Blutspende bei der Versorgung der Patienten in NRW mitzuhelfen. Als Grund, nicht mehr zur Spende kommen, gaben viele Spender an, nicht mehr raus in die Stadt zu wollen. „Die meisten unserer Spender nutzen öffentliche Verkehrsmittel“, sagt Dingermann.