Absagen wegen Corona : Duisburger Matjes- und Spargelfest werden abgesagt

Das Matjesfest in der City ist ein beliebtes Event. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Duisburg Duisburg Kontor muss wegen der Coronakrise weitere beliebte Veranstaltungen absagen. Wie des nach dem 31. August weitergeht, ist unklar. Noch gibt der Veranstalter die Hoffnung nicht auf.

Duisburgs Veranstaltungskalender für das Jahr 2020 wird wegen der Corona-Krise immer dünner. Weil wegen des bundesweiten Veranstaltungsverbots und der Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen bis mindestens zum 31. August keine Großveranstaltungen staffinden dürfen, muss auch der städtische Veranstalter Duisburg Kontor einige beliebte Events in der City absagen. Welche das sein werden, teilte das Unternehmen unserer Redaktion am Donnerstag mit.

Betroffen sind demnach das Duisburger Spargelfest (16. Mai 2020), das Duisburger Matjesfest (11. bis 14. Juni) in der City und die Marina-Markt-Veranstaltungen am 10. Mai, 14. Juni, 12. Juli und 9. August am Duisburger Innenhafen.

„Da die Gesundheit der Besucherinnen und Besucher, der Schaustellerinnen und Schausteller und des gesamten Teams absolute Priorität hat, führt leider kein Weg an den Absagen vorbei“, sagt Uwe Kluge, Geschäftsführer bei Duisburg Kontor.

Was die weiteren Veranstaltungen in diesem Jahr angeht, übt sich Duisburg Kontor noch in Zurückhaltung. Auch zum Weihnachtsmarkt 2020 gibt es noch keine Informationen. „Angesichts der aktuellen Lage kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Aussage zu weiteren Terminen nach dem 31. August getroffen werden“, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.