Kostenpflichtiger Inhalt: Forscher aus Duisburg entwickelte Corona-Test : Der Virenscanner

Sudhir Bhatia in seinem Labor in Duisburg. Foto: Ja/Norbert Prümen (nop)

Duisburg Sudhir Bhatia hat einst einen der ersten Tests für die Vogelgrippe entwickelt. In seinem Labor in Duisburg kann der Immunologe auch Ebola und eine Vaterschaft nachweisen. Das Coronavirus will er mit einem Impfstoff stoppen – schneller als alle anderen. Kann das klappen?