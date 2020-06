Mehr Infizierte in Duisburg : Kita „Am Holderbusch“ nach Corona-Fall geschlossen

Duisburg Die Reihentestung und ein Ausbruch im Rahmen des Zuckerfestes sorgen für steigende Infiziertenzahlen in Duisburg. Die Kita „Am Holderbusch“ bleibt nun für eine Woche geschossen. Eine Mitarbeiterin war dort positiv auf Covid-19 getestet worden.

Die Zahl der Corona-Infizierten in Duisburg ist aktuell auf 146 gestiegen. Die Steigerung der Fallzahlen stehe in Zusammenhang mit aktuell stattfindenden Reihentestungen und dem Ausbruch im Rahmen eines Zuckerfestes. Das teilte die Stadt am Freitag mit. Das Zuckerfest wird von Muslimen traditionell zum Ende des Ramadan gefeiert. In der städtischen Kindertageseinrichtung „Am Holderbusch" in Rheinhausen-Bergheim wurde eine Mitarbeiterin positiv auf das Coronavirus getestet.