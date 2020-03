Cornavirus : Infizierte Frauen in Duisburg haben nur leichte Symptome

Duisburg Zwei Frauen sind in Duisburg positiv auf den Corona-Virus getestet worden. Das teilte die Stadt am Samstagabend mit. Beide befinden sich in häuslicher Quarantäne. Die Zahl der Verdachtsfälle ist am Wochenende weiter gestiegen.

Die beiden infizierten Frauen sind nach Angaben der Stadt Mitte 20. Sie befinden sich derzeit nicht im Krankenhaus, weil sie nur schwache Symptome gezeigt hätten. Eine der beiden Frauen wohnt in Geilenkirchen und ist zurzeit zu Besuch in Duisburg. Die andere infizierte Frau wohnt in Duisburg. Beide arbeiten in Viersen.

Die beiden Frauen sollen bei einer Karnevalsfeier in Geilenkirchen direkten Kontakt zu einem Infizierten gehabt haben. Wahrscheinlich haben sie sich dabei angesteckt.

INFO Mundschutz in den Apotheken ausverkauft Foto: dpa/Fabian Strauch Auf Händeschütteln verzichtet Jörg Berka lieber. Doch Angst vor dem Corona-Virus hat der Apotheker nicht: „Ich bin noch ein bisschen krank von Karneval“, sagt er. An seinem Arbeitsplatz, der Löwen-Apotheke an der Königstraße, hat sich das sich ausbreitende Virus dagegen bereits bemerkbar gemacht: Mundschutz-Masken und Desinfektionsmittel sind ausverkauft. Nachschub sei schwer zu bekommen: „Die Großhändler haben auch nichts mehr und die Hersteller kommen mit der Produktion nicht mehr nach.“ Deswegen verlangten die Kunden häufig nach reinem Alkohol, der das Virus auch abtötet In anderen Apotheken ist die Verkaufslage identisch, Mundschutz-Masken und Desinfektionsmittel sind etwa in einer Pharmazie im Hauptbahnhof vergriffen.

Wie die Stadtverwaltung am Samstagabend mitteilte, ermittelt das Duisburger Gesundheitsamt nun alle in Frage kommenden Kontaktpersonen. Die Duisburger Behörde hat auch die Gesundheitsämter in Geilenkirchen und Viersen informiert. Nach jetzigem Stand seien lediglich vier potenzielle Kontaktpersonen in Duisburg betroffen.

Ein weiteres Testergebnis viel negativ aus, eines lag am Samstagabend noch nicht vor. Am Sonntagmittag teilte die Stadt dann mit, dass auch dieser Test negativ ausfiel. Wie berichtet war bereits am frühen Abend ein Verdachtsfall negativ getestet worden. Für die am Freitag festgestellten vier Verdachtsfälle in Duisburg gab es dagegen Entwarnung, da von den Erkrankten keine niemand positiv getestet worden war.

Am Samstag waren dann fünf neue Verdachtsfälle gemeldet worden. Zwei der Patienten wurden im Bethesda-Krankenhaus in Hochfeld versorgt.

