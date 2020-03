Coronavirus in Duisburg : Hamsterkäufe verboten, Einkaufswagenpflicht im Supermarkt

Duisburg Die Duisburger Stadtverwaltung macht im Kampf gegen das Coronavirus weiter ernst. Per Allgemeinverfügung begrenzt sie sowohl den Zugang zu als auch die Warenausgabe in den Duisburger Supermärkten.

Die Duisburger Stadtverwaltung hat am Freitag per Allgemeinverfügung sogenannte Hamsterkäufe untersagt. Waren dürften fortan auf Duisburger Stadtgebiet nur noch in haushaltsüblichen Mengen abgegeben werden, heißt es in einer Mitteilung der Verwaltung, die unserer Redaktion vorliegt. Außerdem macht die Stadt allen Geschäften in Duisburg, die derzeit noch geöffnet haben dürfen, nun detaillierte Vorgaben zur Hygieneregeln, zur Steuerung des Zutritts, zur Vermeidung von Warteschlangen und zur Gewährleistung eines Mindestabstands zwischen den Kunden.