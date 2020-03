Kostenpflichtiger Inhalt: Coronakrise in Duisburg : Frau Rüdiger singt die Sorgen weg

Anke Rüdiger singt jeden Abend am Neudorfer Markt vor der Christuskirche. Foto: Norbert Prümen/Norbert Prümen (nop)

Duisburg Jeden Abend, pünktlich um 19 Uhr, wenn es draußen ganz still ist, geht Anke Rüdiger vor die Tür und singt allein auf der Straße. Die Duisburgerin will ihren Nachbarn auch in der Coronakrise nah sein. Dabei gehört sie selbst zur Risikogruppe.