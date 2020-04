Kostenpflichtiger Inhalt: Coronavirus in Duisburg : 30.000 Liter Desinfektionsmittel am Tag

Die in Homberg hergestellten Flächendesinfektionsmittel (grün) und die Desinfektionsmittel für die Hände (pink) sind schon bei mehreren Einsätzen verwendet worden. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Die Einsatzkräfte der Duisburger Feuerwehr sind seit dem 16. März im Dauerstress. Unter anderem stellen sie auch selbst Schutzkittel in Rumeln, Desinfektionsmittel in der Feuerwache in Homberg und Atemschutzmasken an mehreren Standorten her.