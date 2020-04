Coronavirus in Duisburg : Dritter Todesfall nach Covid-19-Infektion

Duisburg Erneut ist in Duisburg ein Mensch gestorben, nachdem er sich mit dem Coronavirus angesteckt hatte. Der Mann, Jahrgang 1952, litt an Vorerkrankungen. Die Zahl der Infizierten geht unterdessen deutlich zurück.

Wie die Stadt mitteilt, hatte der Mann wie die beiden anderen Corona-Toten Vorerkrankungen. Er wurde 1952 geboren und war demnach 67 oder 68 Jahre alt. Es gibt aber auch gute Nachrichten: Die Zahl der Menschen, die derzeit in Duisburg an einer Covid-19-Erkrankung leiden, geht zurück. Derzeit sind es noch 234. Am Freitag betrug die Zahl der Infizierten noch 255. Insgesamt haben sich in den vergangenen Wochen 440 Personen in Duisburg mit dem Coronavirus angesteckt.