Coronavirus trifft Kulturleben : Diese Veranstaltungen in Duisburg werden abgesagt

Duisburg Wegen des Coronavirus verbietet die Stadt Duisburg alle Veranstaltungen ab einer Größe von 200 Personen – dazu zählt die Deutsche Oper am Rhein und die Tanztage. Wir geben einen Überblick über alle Absagen.

Die Stadt Duisburg setzt die Anweisung der Landesregierung, alle Veranstaltungen mit über 1000 Gästen abzusagen, konsequenter um als anderswo. Wie am Donnerstag bekannt wurde, fallen bereits alle Veranstaltungen mit mehr als 200 Besuchern aus. Am Freitag verschärfte die Stadt die Regelung dann noch einmal. Am Morgen wurden alle städtischen Veranstaltungen abgesagt – unabhängig von der zu erwartenden Besucherzahl. Außerdem kündigte die Verwaltung an, alle Fremdveranstaltungen verbieten zu wollen, bei denen mehr als 200 Personen erwartet werden. Deshalb die Veranstaltungen der Deutschen Oper am Rhein bis einschließlich zum 2. April abgesagt worden. Außerdem sind die Duisburger Tanztage 2020 mit sofortiger Wirkung beendet. In der Zwischenzeit wurde bekannt, dass es in der Stadt zwei weitere Infizierte gibt.