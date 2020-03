Corona-Maßnahmen in Duisburg : Warum die Ausgangssperre unvermeidbar ist

Das Ordnungsamt in Duisburg schließt Geschäfte im Einkaufszentrum „Forum“. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Meinung Duisburg Nicht jeder versteht, wie wichtig es ist, zu Hause zu bleiben, um andere zu schützen. Stattdessen testet deren Ignoranz die Belastbarkeit der Intensivstationen. Wenn sich daran nichts ändert, hat die Politik im Kampf gegen das Coronavirus nur noch eine Chance.

Als Angela Merkel am Montagabend vor die Presse trat, machte die Bundeskanzlerin auch einigen Menschen in NRW ein Angebot, das sie nicht ablehnen konnten. Nachdem die Schulen bereits zu und alle Veranstaltungen abgesagt waren, mussten nun auch Kneipen, Sportplätze und alle anderen Kultureinrichtungen schließen. Viel freie Zeit also für viele Abenteurer da draußen, die offenbar schon bei der Vorstellung, ein paar Tage zu Hause zu bleiben, völlig ihrer Lebenslust entsagen.

Dementsprechend voll war es am Dienstagmorgen in vielen Innenstädten. Mütter und Väter flanierten gemütlich mit ihren Kindern durch die Fußgängerzonen und schleckten Eis. An großen Plätzen saßen die Menschen grüppchenweise zusammen in der Sonne und selbst die Alten, die wir eigentlich schützen sollten, schlürften beim Bäcker ihren Kaffee – aller Empfehlungen zum Trotz, doch einfach mal auf der Couch zu bleiben.

Es wird am Ende diese verheerende Ignoranz sein, die den Ausnahmezustand nötig macht. Italien, Spanien und Frankreich machen vor, wie es aussieht, wenn landesweit Polizisten auf der Straße stehen und kontrollieren, wer wann wo hingeht. In Wahrheit will diese Zustände niemand, aber wenn sonst nichts bleibt, um die Leute davor zu schützen, sich gegenseitig mit dem Virus anzustecken, müssen sie sein. Jeder Corona-Tote ist einer zu viel und in vielen Fällen hätten die Menschen wohl leben können, wenn andere mit weniger schweren Symptomen auf Abstand geblieben wären.

Statistiken zu Infizierten können trügen, weil sie verschleiern, wie viele den Virus in sich tragen und erst in einigen Tagen krank werden. Es gibt eine Dunkelziffer, von der niemand weiß, wie hoch sie überhaupt sein kann, weil es unzählige Erkrankte gibt, die sich gesund fühlen. Italien ist mittlerweile an einem Punkt angelangt, an dem Ärzte davon berichten, wie Patienten im hohen Alter einfach sterben, weil es keine Beatmungsgeräte mehr gibt. Das Gesundheitssystem in Deutschland ist im Vergleich besser ausgerüstet, aber auch hier gibt es Grenzen, an denen die Intensivstationen nicht mehr alle versorgen können. Wir sollten ihre Belastbarkeit nicht austesten.