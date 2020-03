Coronavirus in Duisburg : Diagnosen laufen weiter über Ärzte und Kliniken

Duisburg In Düsseldorf und im Kreis Kleve entstehen zentrale Diagnosezentren für Corona-Verdachtsfälle. In Duisburg hält man diese Maßnahme noch für überflüssig.

Ein spezielles Diagnosezentrum für Corona-Verdachtsfälle ist Stand heute in Duisburg noch kein Thema. Das teilte die Stadt unserer Redaktion auf Nachfrage mit. Anders entschieden sich zuletzt Düsseldorf und der Kreis Kleve. So soll zum Beispiel in der Landeshauptstadt am Mittwoch ein Diagnosezentrum in einem zum Teil leerstehenden Bürokomplex eröffnen. Hintergrund ist, dass die Uniklinik in Düsseldorf überlastet ist und dass einige Hausärzte in der Landeshauptstadt bereits Patienten abweisen, die sich testen lassen wollen.