Kostenpflichtiger Inhalt: Corona belastet Mietverhältnisse in Duisburg : „Bitte nicht so verhalten, wie die Wirtschaft es vormacht“

Galeria Karstadt/Kaufhof hat am Mittwoch angekündigt, bis Juni keine Mieter mehr zahlen zu wollen. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Die coronabedingten Neuregelungen zum Mieterschutz stellen Mieter- und Vermietervereine in diesen Tagen vor große Herausforderungen. Beim Verein der Haus- und Grundeigentümer in Duisburg stehen die Telefone nicht mehr still.