Jobvermittlung in der Corona-Krise : App bringt Studenten, Unternehmen und Landwirte zusammen

Duisburg Die studentische Jobvermittlungs-App Zenjob weitet wegen der Corona-Krise ihr Geschäftsfeld vorzeitig auf Duisburg aus. Die Anwendung bringt Studenten, Unternehmen und Landwirte mit Arbeitsbedarf zusammen. Sie könnte zum Beispiel den Spargelbauern helfen, denen derzeit die Saisonarbeitskräfte fehlen.

Die Corona-Krise macht der Wirtschaft in der Region zu schaffen. Durch das Wegbleiben der Saisonarbeitskräfte fehlen zum Beispiel den Landwirten in Duisburg und Umgebung dringend benötigte Erntehelfer. Außerdem ist auch der Personalbedarf in derzeit stark beantspruchten Branchen wie dem Lebensmitteleinzelhandel gestiegen. Neben öffentlichkeitswirksamen Rufen nach freiwilligen Helfern ruft diese Entwicklung auch neue wirtschaftliche Akteure auf den Plan. Einer davon ist das Berliner Personaldienstleistung-Startup Zenjob, das seinen Geschäftsbereich wegen der Corona-Krise nun früher als ursprünglich geplant auch auf Duisburg ausdehnt.

Dass Zenjob ausgerechnet jetzt sein Geschäftsfeld ausweitet, kommt nicht von ungefähr. Man habe sich wegen der aktuell hohen Personalnachfrage in der Lebensmittel- und Logistikbranche sowie im Gesundheitswesen und in der Landwirtschaft dazu entschieden, früher an den Start zu gehen, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Zenjob wolle dafür sorgen, dass Studierende die Unternehmen während der Corona-Krise schnell unterstützen und in den kommenden Wochen ein wichtiges Rückgrat für die betroffenen Branchen bilden könnten. “Nicht nur in Supermärkten und Drogerien, sondern auch im Gesundheitswesen, in der Logistik und in der Landwirtschaft ist ein enormer Personalmangel zu erwarten“, sagt Fritz Trott, Geschäftsführer des Unternehmens. „Erste Anfragen aus dem Gesundheitswesen sind bereits bei uns eingegangen. Studierende können kurzfristige Unterstützung bei administrativen Tätigkeiten leisten und bei Bedarf beim Aufbau von Notstationen helfen.”