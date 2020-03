Kostenpflichtiger Inhalt: Frau nach Seminar in Düsseldorf infiziert : Dritter Coronavirus-Fall in Duisburg – Apotheken mischen eigenes Desinfektionsmittel

Menschen warten vor einer Apotheke in Gangelt im Kreis Heinsberg. Dort war der Coronavirus in NRW zuerst ausgebrochen. Foto: dpa/Oliver Berg

Duisburg Weil Kunden die Vorräte leer kaufen, wollen Apotheker in Duisburg nun selbst Desinfektionsmittel herstellen. Am Mittwochabend bestätigte die Stadt, dass sich eine Frau mit dem Coronavirus infiziert habe – es ist der dritte Fall in Duisburg.