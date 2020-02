Zumindest vorläufige Entwarnung in Duisburg : Corona-Verdacht hat sich nicht bestätigt

Zumindest vorläufige Entwarnung in Duisburg

Das Paar war am Donnerstag in Fahrner Krankenhaus untersucht worden. Foto: Andreas Probst (apr)

Duisburg Das Duisburger Ehepaar, das am Donnerstagmorgen im Fahrner Krankenhaus mit Verdacht auf Infizierung mit dem Corona-Virus untersucht worden war, ist nicht an dem Virus erkrankt. Inzwischen gibt es zwei neue Verdächtsfälle.

Sicherheitshalber wird nun ein zweiter Test durchgeführt. Bis das Ergebnis vorliegt, befindet sich das Paar in häuslicher Quarantäne.

Es gibt darüber hinaus zwei neue Verdachtsfälle. Es handelt sich um ein italienisches Paar, das zu Gast in Duisburg ist. Die beiden befinden sich ebenfalls in häuslicher Quaränte. „Wenn die Betroffenen nur leichte Symptome haben, gibt es keine Notwendigkeit einer Versorgung im Krankenhaus“, erklärte Stadtsprecherin Susanne Stölting auf Anfrage.

Auch die beiden Italiener müssen nun auf das Ergebnis der Laboruntersuchung warten. Es wird wahrscheinlich noch am Wochenende vorliegen.

Das Duisburger Ehepaar war wie berichtet am Donnerstag nach der Untersuchung im Krankenhaus in häusliche Quarantäne geschickt worden, bis das Ergebnis der Laboruntersuchungen feststand. Der Mann hatte nach der Rückkehr von einer Italienreise über Atembeschwerden geklagt. Daraufhin hatte sich das Paar an das Gesundheitsamt gewendet.