Kostenpflichtiger Inhalt: Coronavirus in Duisburgs Partnerstadt : „Der Höhepunkt der Infektionen wird in 14 Tagen erwartet“

Mediziner in Wuhan im Kampf gegen die weitere Ausbreitung der Coronaviren. Foto: dpa/Cheng Min

Duisburg In China herrscht zurzeit der Ausnahmezustand. Prof. Eckhard Nagel, Präsident des deutsch-chinesischen Freundschaftskrankenhauses Tongji in Wuhan, über die Situation nach dem Ausbruch der Infektion durch Coronaviren in der Elf-Millionen-Metropole.