Kostenpflichtiger Inhalt: Hilfe in der Corona-Krise : Duisburger will sein Hotel zu Krankenhaus machen

Thomas Schenkel ist Geschäftsführer des Hotels am Sittardsberg. Foto: Tim Harpers

Duisburg Das Duisburger Hotel am Sittardsberg hat zwei Weltkriege überstanden und in der Nachkriegszeit Bedürftige aufgenommen. Nun, wo die Gäste wegbleiben, will die Inhaberfamilie wieder helfen — weiß aber nicht, an wen sie sich wenden soll.