Situation sei „stabil“ : Duisburger Hafen hält Güterzugverkehr mit China trotz Coronavirus aufrecht

Duisburg Zwischen dem Duisburger Hafen und China verkehren trotz der Ausbreitung des Coronavirus weiter Güterzüge. Die Situation sei „stabil“.

Das sagte die Sprecherin der Duisburger Hafen AG, Viktoria Orosz, am Donnerstag auf Anfrage. Die Fahrten aus der besonders betroffenen und abgeriegelten Stadt Wuhan seien allerdings bis Ende März eingestellt.

Auf der Homepage des Hafens heißt es in einer allgemeinen Information über die „neue Seidenstraße“ genannte Verbindung: „Wöchentlich kommen ca. 35 Güterzüge mit Produkten an“. Eine Fahrt von China nach Duisburg dauert demnach 12 bis 18 Tage.

Zwei Corona-Verdachtsfälle in Duisburger Krankenhaus

Zwei Corona-Verdachtsfälle in Duisburger Krankenhaus

„Die Situation im Hafen ist stabil“, betonte die Sprecherin. Es gebe keine bekannten Fälle, in denen jemand mit dem Virus infiziert sei. Sie verwies darauf, dass es während der Fahrt der Güterzüge mehrfach Lokführerwechsel gebe. Gesellschafter der Duisburger Hafen AG sind zu zwei Dritteln das Land NRW und zu einem Drittel die Stadt Duisburg.

Das ist die aktuelle Coronavirus-Lage in NRW

Das ist die aktuelle Coronavirus-Lage in NRW

In der Stadt Duisburg hatte es am Donnerstag die ersten beiden Verdachtsfälle hinsichtlich des Coronavirus gegeben. Ein Ehepaar wurde nach der Rückkehr von einer Italien-Reise vorsichtshalber im Evangelischen Klinikum Nord isoliert, weil der Mann Symptome einer Atemwegserkrankung an sich festgestellt hatte.