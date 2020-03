Coronavirus trifft Kulturleben : Diese Veranstaltungen werden in Duisburg abgesagt

Diese Veranstaltungen werden in Duisburg abgesagt

Duisburg Die Maßnahmen der Stadt zum Coronavirus gehen weiter. Die Deutsche Oper am Rhein sagt alle Veranstaltungen bis zum 2. April ab, die Tanztage werden beendet. Unterdessen werden zwei neue Infizierte gemeldet.

Die Stadt Duisburg setzt die Anweisung der Landesregierung, alle Veranstaltungen mit über 1000 Gästen abzusagen, konsequent um. Wie heute bekannt wurde, sind alle Veranstaltungen der Deutschen Oper am Rhein bis einschließlich zum 2. April abgesagt worden. Außerdem sind die Duisburger Tanztage 2020 mit sofortiger Wirkung beendet. In der Zwischenzeit wurde bekannt, dass es in der Stadt zwei weitere Infizierte gibt.