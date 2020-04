Duisburg in der Corona-Krise : Polizei registriert im März fast 30 Prozent weniger Einbrüche

Exklusiv Duisburg Es gibt erste Zahlen, wie sich die Corona-Krise auf die Kriminalitätsstatistik auswirkt. In Duisburg kam es im März zu deutlich weniger Einbrüchen und Diebstählen. Die Entwicklung bei häuslicher Gewalt überrascht.

Die Corona-Krise macht offenbar Kriminellen das Leben schwer. Die Polizei Duisburg hat im März 27 Prozent weniger Einbrüche registriert als in den Vergleichswochen aus dem vergangenen Jahr. Das sagte eine Sprecherin am Mittwoch auf Anfrage unserer Redaktion. Die Zahl der Delikte sank demnach von 74 auf 54. „Wir gehen davon aus, dass Einbrecher derzeit eher vor einer Tat zurückschrecken, da die Menschen vermehrt in ihren Wohnungen und Häusern bleiben“, so die Sprecherin weiter.