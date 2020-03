Folgen des Coronavirus : Kliniken und Altenheime in Duisburg schränken Besuchszeiten ein

Das Malteser Krankenhaus Sankt Anna an der Albertus-Magnus-Straße in Huckingen weist Personen mit Corona-Verdacht mit Schildern den Weg in die Notaufnahme. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Auch die Krankenhäuser in Duisburg reagieren auf die Ausbreitung des Coronavirus. Kliniken reduzieren die Zahl der Besucher pro Patient. Altenheime dürfen teilweise gar nicht mehr besucht werden.

Die Malteser Kliniken am Niederrhein beschränken die Besuchszahlen auf eine Person pro Patient. Zudem werden ebenfalls bis auf Weiteres die ehrenamtlichen Mitarbeiter (grüne Damen) in den Häusern nicht mehr eingesetzt. Menschen mit Fieber, Husten, Atembeschwerden oder ähnlichen Symptomen werden gebeten, auf einen Besuch zu verzichten. Es gehe darum, Patienten mit einem geschwächten Immunsystem zu schützen.

Besuche in Alten- und Pflegeheimen in Nordrhein-Westfalen sind nach einem Erlass der Landesregierung nicht grundsätzlich untersagt – aber wegen des Coronavirus eingeschränkt. Reagiert hat in Duisburg etwa das Altenzentrum am Altenbrucher Damm. Dort werden Besucher gebeten, das Haus nicht mehr zu betreten. Auch die Kantine ist geschlossen. Ausnahmen könnten im Einzelfall und unter Auflagen für nahe stehende Personen zugelassen werden, etwa im Rahmen der Sterbebegleitung