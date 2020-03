Coronafälle in Duisburg : Veranstaltungen wegen Virus auf der Kippe

Die Philharmonie Mercatorhalle bietet mehr als 1700 Gästen Platz. Foto: Philharmoniker

Duisburg Die Weinmesse Baden-Württemberg Classics im Duisburger Landschaftspark ist bereits abgesagt, nach der Empfehlung von Spahn und Laschet stehen nun weitere Großveranstaltungen auf der Kippe. Die Stadt fordert vom Land mehr Informationen.

Die Empfehlung von Gesundheitsminister Jens Spahn und Ministerpräsident Armin Laschet, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern abzusagen, hat am Montag bei der Duisburger Stadtverwaltung für Verunsicherung gesorgt. Es brauche mehr Informationen vom Land darüber, was das denn nun eigentlich konkret bedeuten soll, hieß es dazu aus dem Rathaus. Man wolle erst weiterführende Informationen seitens der Landesregierung abwarten, bevor man über mögliche Absagen von Großveranstaltungen entscheiden werde. Das sagte Stadtsprecherin Susanne Stölting unserer Redaktion auf Nachfrage.„Selbstverständlich wird sich auch die Stadt Duisburg an die Vorgaben des Landes halten. Bislang liegen uns allerdings keine schriftlichen Handlungsempfehlungen vor. Wir bemühen uns hier kurzfristig um eine rechtssichere Information des zuständigen Ministeriums.“

Noch sei unklar, ob zum Beispiel 1000 Personen insgesamt oder 1000 Personen in einem Raum gemeint seien, so eine Stadtsprecherin. "Wäre es zum Beispiel okay, das Feld bei einer Laufveranstaltung durch eine Verteilung der Startzeiten so weit zu entzerren, dass keine 1000 Personen mehr in einem Pulk unterwegs sind?" Erst wenn man mehr wisse, könne man über kurzfristige Veranstaltungsabsagen entscheiden.

Die Empfehlungen des Landesregierung könnten erhebliche Auswirkungen auf den Kulturbetrieb in der Stadt haben. Sowohl das Duisburger Stadttheater als auch die Philharmonie Mercatorhalle bieten mehr als 1000 Gästen Platz. Außerdem stehen mit der Messe „Spiel doch“, dem Kunsthandwerkerfestival und den Duisburger Tanztagen weitere Großveranstaltungen an.