Coronavirus in Duisburg : Feuerwehr testet ab sofort alle Verdachtsfälle zu Hause

Duisburg In Duisburg wird ab sofort die Feuerwehr ausrücken, um mögliche Corona-Verdachtsfälle zu testen. Damit soll verhindert werden, dass Infizierte weitere Personen anstecken. Derzeit leben 28 Menschen in Quarantäne.

Frau nach Seminar in Düsseldorf infiziert : Dritter Coronavirus-Fall in Duisburg – Apotheken mischen eigenes Desinfektionsmittel

Insgesamt sind in der Stadt bislang drei Personen positiv auf den Erreger getestet worden, zwei davon befinden sich allerdings nicht mehr in Duisburg sondern im Kreis Heinsberg in häuslicher Quarantäne. Eine dritte Person hat sich bei einem Seminar in Düsseldorf angesteckt und ist ebenfalls in Quarantäne. Insgesamt 28 Duisburger befinden sich derzeit in Quarantäne, weil sie möglicherweise Kontakt mit Infizierten hatten. Jeden Tag werden nach Angaben der Stadt acht bis zehn Verdachtsfälle getestet.