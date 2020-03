Coronavirus in Duisburg : Feuerwehr testet jetzt alle Verdachtsfälle zu Hause

Ein Abstrich eines Patienten wird im Labor untersucht (Symbolfoto). Foto: dpa/Jean-Christophe Bott

Duisburg In Duisburg wird ab sofort die Feuerwehr ausrücken, um mögliche Corona-Verdachtsfälle zu testen. Damit soll verhindert werden, dass Infizierte weitere Personen anstecken. Derzeit leben 28 Menschen in der Stadt in Quarantäne.

Die Stadt Duisburg setzt ab sofort mobile Einsatzteams der Feuerwehr ein, um Corona-Verdachtsfälle direkt zu Hause testen zu lassen. Das hat die Verwaltung am Dienstag bekannt gegeben und sich damit gegen ein Diagnosezentrum entschieden. Gibt es einen begründeten Verdachtsfall, schickt das Gesundheitsamt speziell ausgebildete Mitarbeiter los, die vor Ort einen Abstrich im Mundraum machen und ihn direkt zum Labor bringen.

Die Feuerwehr wurde dafür mit Proben-Sets und entsprechender Schutzausrüstung ausgestattet. „Hierzu wurde eine Fahrbereitschaft mit Rettungswagen (RTW) eingerichtet, welche die Proben nehmen“, heißt es in der Mitteilung. Fragen werden unter der Corona-Sondernummer 0203 940049 beantwortet. Tests können nicht über die Feuerwehr angefordert werden sondern nur über das Gesundheitsamt. Die Stadt bittet deshalb darum, für den Corona-Test nicht bei der Feuerwehr anzurufen.

Insgesamt sind in der Stadt bislang drei Personen positiv auf den Erreger getestet worden, zwei davon befinden sich allerdings nicht mehr in Duisburg sondern im Kreis Heinsberg in häuslicher Quarantäne. Eine dritte Person hat sich bei einem Seminar in Düsseldorf angesteckt und ist ebenfalls in Quarantäne. Insgesamt 28 Duisburger befinden sich derzeit in Quarantäne, weil sie möglicherweise Kontakt mit Infizierten hatten. Jeden Tag werden nach Angaben der Stadt acht bis zehn Verdachtsfälle getestet.