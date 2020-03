Kostenpflichtiger Inhalt: Coronavirus in NRW : So erlebte ich die Quarantäne – zum zweiten Mal

Das Ortsschild der Stadt Gangelt im Kreis Heinsberg steht an der Ortseinfahrt. Foto: dpa/Roberto Pfeil

Eines Morgens bekam unser Autor einen Anruf vom Gesundheitsamt, weil ein Corona-Infizierter seinen Namen nannte. Wer es war, weiß er nicht. Also ging er mal wieder in Quarantäne – und machte sich so langsam Sorgen.