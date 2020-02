Umfrage der IHK : Coronavirus belastet Unternehmen am Niederrhein

Duisburg Die schnelle Ausbreitung des Coronavirus belastet offenbar bereits die Geschäfte der Unternehmen am Niederrhein. Das geht aus einer Umfrage der Industrie- und Handelskammer hervor.

Obwohl es erst einen bestätigten Fall in der Region gegeben hat, hat das Coronavirus offenbar bereits Auswirkung auf die Geschäfte der Unternehmen am Niederrhein. Das geht aus einer aktuellen Umfrage der Niederrheinischen Industrie- und Handelskammer Duisburg/Wesel/Kleve hervor, an der sich 100 Unternehmen mit weltweit über 50.000 Mitarbeitern beteiligt haben.

Die rasante Verbreitung des Coronavirus habe dazu geführt, dass in China Fabriken geschlossen, Flug- und Schiffsverbindungen gekappt oder Messen abgesagt werden, heißt es in einer Mitteilung der IHK. Das habe Einfluss auf das Im- und Exportgeschäft der Unternehmen am Niederrhein. Fast ein Drittel der befragten Betriebe mit Auslandsgeschäft berichte von Umsatzeinbußen und einer Beeinträchtigung des Geschäfts durch den Ausbruch des Coronavirus. Ebenfalls jedes dritte Unternehmen verzichte auf Geschäftsreisen in die befallenen Regionen. Geplante Geschäftsbesuche würden verschoben, Messeauftritte abgesagt. An deren Stelle würden Telefon- oder Videokonferenzen treten.