Kindernothilfe Duisburg : „Unsere Erfolge der letzten 60 Jahre sind gefährdet“

Duisburg Die Vorsitzende der Kindernothilfe in Duisburg spricht über die verheerenden Folgen der Corona-Pandemie für Kinder weltweit.

Welche Auswirkungen hat die weltweite Corona-Pandemie auf Ihre Arbeit?

Katrin Weidmann Zunächst: Der Besuch der Projekte durch unsere Partner ist stark eingeschränkt/nicht möglich. Gruppen können sich nicht treffen. Und Kindern fehlt der Zugang zu Schulen und Einrichtungen, das heißt zu den Orten, an denen sie nicht nur lernen können, sondern der für viele auch Schutz bedeutet vor Gewalt zu Hause, auf der Straße, in der Community. Das Coronavirus ist zu einer weltweiten Pandemie geworden und stellt mittlerweile fast alle Länder der Erde vor große Herausforderungen. Besonders in Entwicklungs- und Schwellenländern befürchten wir verheerende Auswirkungen auf Millionen Kinder und ihre Familien: Schlechte Gesundheitssysteme, Hunger und Armut treffen die Ärmsten der Armen besonders hart, denn sie haben häufig keine Reserven, um die Krise zu überstehen. Schon jetzt können durch die Pandemie weltweit rund 1,5 Milliarden Kinder nicht zur Schule oder Universität gehen. Die Gefahr, dass die Kinder den Anschluss an die Bildung verlieren und viele von ihnen auch später gar nicht mehr an die Schule zurückkehren, ist enorm. Auch das Thema Gewalt gegen Kinder erfährt in der Krise eine neue Brisanz: UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat bereits auf den erschütternden weltweiten Anstieg häuslicher Gewalt hingewiesen. Dabei hat Gewalt gegen Kinder viele Gesichter: Ausbeutung als billige Arbeitskräfte, sexueller Missbrauch, körperliche und seelische Gewalt. Wir haben große Sorgen, dass die Erfolge für die Rechte der Kinder, für die wir uns seit mehr als 60 Jahren einsetzen, durch die Pandemie ernsthaft gefährdet werden.

Welche Länder sind besonders betroffen und warum?

Weidemann Auch wenn die offiziellen Fallzahlen verhältnismäßig niedrig sind, sind wir besorgt, wie sich die Situation etwa in Südafrika oder Bangladesch entwickelt. Die Enge und fehlende Hygiene in den Slums und Townships bzw. im Flüchtlingslager Cox’s Bazar lassen das Wort Distanz zynisch erscheinen. Wo bis zu 15 Menschen auf engstem Raum zusammenleben, ist Abstandhalten schier unmöglich. Dasselbe gilt auch für die Flüchtlingscamps auf den griechischen Inseln: Wenn das Virus die zum großen Teil gesundheitlich geschwächten Menschen einmal erreicht hat, befürchten wir fatale Folgen.

Wie sehr leiden die Spenden darunter, auf die Sie doch angewiesen sind?

Weidemann Wir sind sehr dankbar für die momentane große Solidarität und Spendenbereitschaft unserer Unterstützerinnen und Unterstützer. In einer Situation, in der man selbst mit Sorgen und Nöten kämpft, ist das keineswegs selbstverständlich. Besonders die dramatische Situation der Menschen im Flüchtlingscamp Moria auf Lesbos bewegt viele Menschen. Viele unterstützen unsere Arbeit bereits seit vielen Jahren mit einem regelmäßigen monatlichen Patenschaftsbeitrag. Einige rufen besorgt an und erkundigen sich nach dem Befinden ihrer Patenkinder. Diese persönliche Anteilnahme berührt uns immer wieder sehr. Wie sich die Krise mittel- bis langfristig auf das Spendenverhalten auswirken wird, beobachten wir mit großer Sorge.

Wie arbeitet die Kindernothilfe im Krisenmodus?

Weidemann In der Geschäftsstelle in Duisburg haben wir alle Vorkehrungen zum Schutz vor Infektionen getroffen und die Anzahl der anwesenden Personen auf ein Minimum reduziert. Der größte Teil der Mitarbeiterschaft arbeitet von zu Hause. Online- und Telefonkonferenzen ersetzen die persönlichen Treffen momentan. Dasselbe gilt auch für die Kolleginnen und Kollegen in den Länderbüros. Sie halten momentan den Kontakt zu den lokalen Partnerorganisationen per Telefon und zum Teil per Mail-Kontakt. Bei aller äußerlichen Entfernung erleben wir gleichzeitig eine große innere Nähe und Verbindung.

Was haben Sie an Prioritäten, wenn die Corona-Pandemie bezwungen werden konnte?