Coronkrise in Duisburg : Restaurants fordern klare Exit-Strategie

Duisburg Über Schulöffnungen wird derzeit intensiv diskutiert, Läden öffnen ab Montag, doch Restaurants bleiben weiter zu. Gaststätten-Betreiber in Duisburg kritisieren die Kommunikation des Bundes und wollen Planungssicherheit.

Die Gastronomen in Duisburg sind von den Entscheidungen der Politik im Umgang mit der Corona-Krise enttäuscht. Nachdem Bund und Länder am Mittwoch angekündigt haben, dass Geschäfte in der kommenden Woche unter Auflagen wieder öffnen dürfen, bleiben Res­taurants und Kneipen weiter geschlossen. Auch für die Schulen arbeitet das Land NRW an einem Plan, der in die Normalität zurückführen soll. Gaststätten bleiben bislang unerwähnt. „Die Soforthilfen waren gut und wichtig, aber jetzt gibt uns die Politik keinen Ausblick mehr, wann und wie es weitergehen soll“, sagt Marc Weber, Vorsitzender des Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) in Duisburg.