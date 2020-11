Corona-Pandemie : Sieben-Tage-Inzidenz in Duisburg knapp unter 300

Duisburg Die Sieben-Tage-Inzidenz hat in Duisburg einen neuen Höchstwert erreicht. Mit 299,8 liegt sie nur noch denkbar knapp unter der Marke von 300. Das ist die höchste Inzidenz in ganz NRW. Die Verwaltung stellt unterdessen klar: Wer positiv ist, muss sofort in Quarantäne – und dort mindestens zehn Tage bleiben.

Die Zahl der Infizierten in Duisburg ist wieder gestiegen Derzeit (Stand: 15. November, 20 Uhr) leben 1176 Menschen in der Stadt, die an Covid-19 erkrankt sind. Das sind mehr als 300 weniger als noch vergangene Woche. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz hat sich ebenfalls stark erhöht und liegt bei 299,8. Insgesamt haben sich in Duisburg 8534 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. 7135 gelten inzwischen als genesen, 123 sind verstorben. In Duisburg wurden bisher insgesamt 84.507 Tests durchgeführt.

In den städtischen Fußgängerzonen und Einkaufsstraßen gilt seit Donnerstag, 22. Oktober, die Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Zur Quarantäneregelung teilt die Stadt folgendes mit: Schon bevor sie vom Gesundheitsamt kontaktiert werden, müssten sich Duisburger umgehend nach Erhalt eines positiven Coronatests in häusliche Quarantäne begeben.

Für Infizierte dauere die Isolation zehn Tage ab dem Tag, an dem der Infizierte getestet wurde. Positiv Getestete, die am neunten und zehnten Tag ununterbrochen keine Beschwerden mehr gehabt haben, dürften das Haus am nächsten Tag wieder verlassen. Ansonsten kommuniziere das Gesundheitsamt „individuell eine eventuelle Verlängerung“, so die Stadt. Die Menschen, die mit dem positiv Getesteten in einem Haushalt zusammen leben oder nahen Kontakt zu ihm hatten, müssten insgesamt für 14 Tage in Quarantäne, wieder gerechnet ab dem Datum des Tests

Der Krisenstab der Stadt Duisburg hat Ende Oktober durch eine Allgemeinverfügung festgelegt, dass im öffentlichen Raum nur noch zwei Personen zusammenkommen dürfen. Die bisherigen Ausnahmen, die in der Coronaschutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen festgelegt sind, gelten auch weiterhin. Das bedeutet, dass sich mehr als zwei Personen im öffentlichen Raum nur dann aufhalten dürfen, wenn es sich

ausschließlich um Verwandte in gerader Linie, Geschwister, Ehegatten, Lebenspartnerinnen und Lebenspartner,

ausschließlich um Personen aus maximal zwei verschiedenen häuslichen Gemeinschaften,

um die Begleitung minderjähriger und unterstützungsbedürftiger Personen oder feste Gruppen von Kindern, die in einer Einrichtung im Sinne der Coronabetreuungsverordnung ohne Einhaltung von Mindestabständen betreut werden dürfen, oder

um zwingend notwendige Zusammenkünfte aus betreuungsrelevanten Gründen handelt.

