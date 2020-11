Corona-Pandemie : Zahl der Infizierten in Duisburg sinkt

Duisburg Über das Wochenende stieg die Zahl der Corona-Todesfälle in Duisburg auf mehr als 100. Unterdessen genesen mehr Erkrankte, als sich Menschen neu infizieren. Die Stadt stellt klar: Wer positiv ist, muss sofort in Quarantäne – und dort mindestens zehn Tage bleiben.

Die Zahl der Infizierten in Duisburg ist leicht gesunken. Derzeit (Stand: 8. November, 20 Uhr) leben 1296 Menschen in der Stadt, die an Covid-19 erkrankt sind. Das sind mehr als 300 weniger als noch vergangene Wche. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz ist auf 242,6 gesunken. Insgesamt haben sich in Duisburg 7127 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. 5729 gelten inzwischen als genesen, 102 sind verstorben. In Duisburg wurden bisher insgesamt 78.983 Tests durchgeführt.

In den städtischen Fußgängerzonen und Einkaufsstraßen gilt seit Donnerstag, 22. Oktober, die Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Zur Quarantäneregelung teilt die Stadt folgendes mit: Schon bevor sie vom Gesundheitsamt kontaktiert werden, müssten sich Duisburger umgehend nach Erhalt eines positiven Coronatests in häusliche Quarantäne begeben.

Für Infizierte dauere die Isolation zehn Tage ab dem Tag, an dem der Infizierte getestet wurde. Positiv Getestete, die am neunten und zehnten Tag ununterbrochen keine Beschwerden mehr gehabt haben, dürften das Haus am nächsten Tag wieder verlassen. Ansonsten kommuniziere das Gesundheitsamt „individuell eine eventuelle Verlängerung“, so die Stadt. Die Menschen, die mit dem positiv Getesteten in einem Haushalt zusammen leben oder nahen Kontakt zu ihm hatten, müssten insgesamt für 14 Tage in Quarantäne, wieder gerechnet ab dem Datum des Tests