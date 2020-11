Corona-Pandemie : Sieben-Tage-Inzidenz in Duisburg steigt auf 271 - 1417 Infizierte

Die Zahlen erreichen so hohe Werte wie noch nie. Foto: dpa/Jens Büttner

Duisburg Die Zahl der aktiven Corona-Fälle in Duisburg ist erstmals seit Tagen leicht gesunken. Mehr als ein Prozent der Duisburger ist oder war mit dem Virus infiziert. Die Stadt ist damit aber weiter eines der am stärksten von der Pandemie betroffenen Gebiete im Land.

Die Zahl der Corona-Infizierten in Duisburg ist leicht gesunken. Derzeit (Stand: 2. November, 20 Uhr) leben 1417 infizierte Menschen in der Stadt. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 271,1 – und steigt damit. Insgesamt haben sich in Duisburg 5985 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Das entspricht mehr als einem Prozent der Duisburger Bevölkerung. 4481 gelten inzwischen als genesen, 87 sind verstorben. In Duisburg wurden bisher insgesamt 73.521 Tests durchgeführt.

In den städtischen Fußgängerzonen und Einkaufsstraßen gilt seit Donnerstag, 22. Oktober, die Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Der Krisenstab der Stadt Duisburg hat Ende Oktober durch eine Allgemeinverfügung festgelegt, dass im öffentlichen Raum nur noch zwei Personen zusammenkommen dürfen. Die bisherigen Ausnahmen, die in der Coronaschutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen festgelegt sind, gelten auch weiterhin. Das bedeutet, dass sich mehr als zwei Personen im öffentlichen Raum nur dann aufhalten dürfen, wenn es sich

– ausschließlich um Verwandte in gerader Linie, Geschwister, Ehegatten, Lebenspartnerinnen und Lebenspartner,

– ausschließlich um Personen aus maximal zwei verschiedenen häuslichen Gemeinschaften,

– um die Begleitung minderjähriger und unterstützungsbedürftiger Personen oder feste Gruppen von Kindern, die in einer Einrichtung im Sinne der Coronabetreuungsverordnung ohne Einhaltung von Mindestabständen betreut werden dürfen, oder

– um zwingend notwendige Zusammenkünfte aus betreuungsrelevanten Gründen handelt.

Das Bürger- und Ordnungsamt soll die neuen Reg kontrollieren, ein Verstoß wird mit einem Bußgeld in Höhe von 250 Euro geahndet. Mittlerweile lässt der Krisenstab auch gezielt Personen ohne Symptome testen, die etwa in Kliniken und Kitas arbeiten. Gibt es nun einen Verdacht auf einen größeren Ausbruch, sollen nun schneller Quarantäne-Maßnahmen ergriffen werden. Nach Bekanntwerden der Fälle bei Öztas wurde auch eine Sammelunterkunft in Obermarxloh unter Quarantäne gestellt.

