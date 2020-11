Corona-Pandemie : Sieben-Tage-Inzidenz in Duisburg steigt auf 267 - 1476 Infizierte

Duisburg Die Zahl der Corona-Fälle in Duisburg steigt weiter. 197 Neuinfektionen sind seit Sonntag dazu gekommen. Mehr als ein Prozent der Duisburger ist oder war mit dem Virus infiziert. Die Stadt ist damit weiter eines der am stärksten von der Pandemie betroffenen Gebiete im Land.

Die Zahl der Corona-Infizierten in Duisburg steigt erneut weiter an. Derzeit (Stand: 1. November, 20 Uhr) leben 1476 infizierte Menschen in der Stadt. Das ist der höchste Wert, der in Duisburg jemals gemessen wurde. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 267,7. Insgesamt haben sich in Duisburg 5852 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Das entspricht mehr als einem Prozent der Duisburger Bevölkerung. 4291 gelten inzwischen als genesen, 85 sind verstorben. In Duisburg wurden bisher insgesamt 71.931 Tests durchgeführt.