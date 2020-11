Corona-Pandemie : 200 Neuinfektionen in 24 Stunden

Duisburg Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Duisburg wieder leicht gesunken. Mit 278,7 liegt sie aber weiter auf einem sehr hohen Niveau. Inzwischen liegt die Zahl der Tests schon bei mehr als 85.000.

Die Zahl der Infizierten in Duisburg ist wieder gestiegen. Derzeit (Stand: 16. November, 20 Uhr) leben 1378 Menschen in der Stadt, die an Covid-19 erkrankt sind. Das sind 202 mehr als noch am Montag. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz ist dagegen auf 278,7 gesunken. Insgesamt haben sich in Duisburg 8734 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Das bedeutet, dass 200 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden dazu gekommen sind. 7230 gelten inzwischen als genesen, 126 sind verstorben. In Duisburg wurden bisher insgesamt 85.534 Tests durchgeführt.