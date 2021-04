Corona-Pandemie : Inzidenz sinkt wieder unter 200

Update Duisburg Die Sieben-Tage-Inzidenz in Duisburg sinkt weiter. Aktuell liegt sie bei bei 191,9 nach zuletzt 200,3. Damit ist sie erstmals seit dem 13. April wieder unter 200 gesunkten. Die Zahl der Corona-Toten in Duisburg ist auf jetzt 603 gestiegen.

Derzeit (Stand: 29. April, 20 Uhr) leben 1898 Menschen in Duisburg, die an Covid-19 erkrankt sind. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 191,9. Insgesamt haben sich in Duisburg 26.458 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. 23.957 Menschen gelten inzwischen als genesen, 603 sind verstorben. In Duisburg wurden bisher insgesamt 428.992 Tests durchgeführt. Die genannte Summe der Tests enthält auch die Anzahl der durchgeführten Tests an den Schnelltestzentren im Stadtgebiet. Insgesamt lag der Anteil der Mutationen am Infektionsgeschehen in der vergangenen Kalenderwoche weiterhin bei ca. 80 Prozent.