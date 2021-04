Corona-Pandemie : Sechs Corona-Tote innerhalb von 24 Stunden

Nach wie vor infizieren sich in Duisburg viele Menschen. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Update Duisburg Die Sieben-Tage-Inzidenz in Duisburg ist von zuletzt 218,6 auf einen aktuellen Wert von 225 gestiegen. Insgesamt 585 Menschen sind in Duisburg an oder mit Corona verstorben. Das sind sechs mehr binnen eines Tages.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Derzeit (Stand: 21. April, 20 Uhr) leben 1872 Menschen in Duisburg, die an Covid-19 erkrankt sind. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 225,0. Insgesamt haben sich in Duisburg 25.130 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. 22.673 Menschen gelten inzwischen als genesen, 585 sind verstorben. In Duisburg wurden bisher insgesamt 372.110 Tests durchgeführt. Die genannte Summe der Tests enthält auch die Anzahl der durchgeführten Tests an den Schnelltestzentren im Stadtgebiet.

Die Stadt Duisburg hat mit Wirkung zum 19. April eine neue Allgemeinverfügung erlassen, die auch die Schließung des Einzelhandels im gesamten Stadtgebiet betrifft. Die bislang geltenden Öffnungsmöglichkeiten bei tagesaktuell bestätigtem, negativem Ergebnis durch einen Schnell- oder Selbsttest, werden im Hinblick auf die hohen Inzidenzwerte aufgehoben. Die Allgemeinverfügung gilt zunächst bis zum 26. April.

Der Betrieb von Verkaufsstellen des Einzelhandels (ausgenommen sind Verkaufsstellen zur Abdeckung des täglichen Bedarfs) sowie von Einrichtungen zum Vertrieb von Reiseleistungen mit Ausnahme des Versandhandels und der Auslieferung und Abholung bestellter Waren (Click and Collect) ist untersagt. Dasselbe gilt für den Betrieb von Bau- und Garten(bau)märkten. Auch diese dürfen von Kundinnen und Kunden nur für den Kauf von Blumen und anderen kurzfristig verderblichen Waren betreten werden, im Übrigen ist nur die Auslieferung und Abholung bestellter Waren zulässig.

Das Bürger- und Ordnungsamt weist nochmal alle betroffenen Einzelhändler darauf hin, dass die unerlaubte Öffnung eine Ordnungswidrigkeit darstellt, die mit einem Bußgeld in Höhe von 2.500 Euro geahndet werden kann.

Ab Dienstag, 6. April, ist auch für den Friseurbesuch und nichtmedizinische Fußpflege ein bestätigter negativer Schnell- oder Selbsttest erforderlich. Das Testergebnis darf bei Inanspruchnahme der Dienstleistung nicht älter als 24 Stunden sein, die Testbestätigung müssen Kunden dabei haben.

Aufgrund der zuvor steigenden Inzidenzwerte und der in Duisburg stark verbreiteten britischen Mutation wurden Kontaktbeschränkungen auch für den privaten Bereich eingeführt. Treffen im privaten Bereich sind nur noch unter Beteiligung von maximal zwei Hausständen und nur bis zu einer Gesamtzahl von fünf Personen gestattet. Bei der Berechnung der Personenzahl werden die zu diesen Hausständen gehörenden Kinder bis zu einem Alter von einschließlich 14 Jahren nicht mitgezählt. Paare gelten unabhängig von den Wohnverhältnissen lediglich als ein Hausstand.

Neben der Kontaktverfolgung im Gesundheitsamt unterstützt die Bundeswehr auch die Bürgertestungen in der Stadt. An den Standorten Glückaufplatz (Rheinhausen), Eissporthalle (Wedau) und dem ehemaligen Real-Markt in Großenbaum sind insgesamt 28 Soldatinnen und Soldaten im Einsatz.

Die Stadt weist noch einmal darauf hin, dass Tests von Bürgern nur bei den offiziell vom Gesundheitsamt beauftragten Zentren und Apotheken oder teilnehmenden Ärzten erfolgen sollen, da nur diese berechtigt sind, diese Tests durchzuführen. Die Einhaltung der Hygienestandards ist an den zuvor genannten Stellen selbstverständlich gewährleistet.

Eine Übersicht über die Testzentren gibt es im Internet auf der Seite der Stadt Duisburg unter www.duisburg.de. Die Übersicht wird laufend aktualisiert

Seit Anfang März können sich alle Duisburger einmal pro Woche kostenlos testen lassen. Termine können im Internet unter www.du-testet.de gebucht werden. Die Schnelltestzentren sind – mit wenigen Ausnahmen – täglich, von Montag bis Sonntag in der Zeit von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Abweichende Öffnungszeiten sind auf der Buchungsseite erkennbar.

(atrie/egb/th/mtm/lils/mlat)