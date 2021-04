Doch wieder Distanzunterricht? : Inzidenz in Duisburg überschreitet 200er-Marke

Inzidenz in Duisburg überschreitet 200er-Marke

In Duisburg – hier ein Bild vom Impf- und Testzentrum im Theater am Marientor – sind die Zahlen der Covid-19-Infizierten weiter hoch. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Duisburg am Mittwoch erneut gestiegen und beträgt nun 205,1. Damit haben die Corona-Zahlen eine kritische Marke gerissen. Nun sind wieder Schulschließungen im Gespräch.

Derzeit (Stand: 14. April, 20 Uhr) leben 1537 Menschen in Duisburg , die an Covid-19 erkrankt sind. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 205,1 und ist damit erneut gestiegen. Nach dem neuen Infektionsschutzgesetz, das allerdings noch nicht vom Bundestag abgesegnet wurde, dürften die Schulen ab Montag eigentlich nicht öffnen. Beim Land NRW hat Duisburg nun die Corona-“Notbremse“ beantragt.

Insgesamt haben sich in Duisburg 23.946 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. 21.841 Menschen gelten inzwischen als genesen, 568 sind verstorben. In Duisburg wurden bisher insgesamt 323.230 Tests durchgeführt. Die genannte Summe der Tests enthält auch die Anzahl der durchgeführten Tests an den Schnelltestzentren im Stadtgebiet.