Corona-Pandemie : Inzidenz in Duisburg steigt auf Jahreshöchstwert

In Duisburg – hier ein Bild vom Impf- und Testzentrum im Theater am Marientor – sind die Zahlen der Covid-19-Infizierten weiter hoch. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Duisburg am Dienstag stark gestiegen und beträgt nun 197,7. Das ist bislang der höchste Wert des Jahres. Die Zahl der Toten liegt bei 566.

Derzeit (Stand: 13. April, 20 Uhr) leben 1476 Menschen in der Stadt, die an Covid-19 erkrankt sind. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 197,7 und ist damit stark gestiegen. Insgesamt haben sich in Duisburg 23.780 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. 21.738 Menschen gelten inzwischen als genesen, 566 sind verstorben. In Duisburg wurden bisher insgesamt 315.923 Tests durchgeführt. Die genannte Summe der Tests enthält auch die Anzahl der durchgeführten Tests an den Schnelltestzentren im Stadtgebiet.