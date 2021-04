Corona-Pandemie : Inzidenz in Duisburg steigt auf 190,3

Inzidenz in Duisburg steigt auf 190,3

In Duisburg – hier ein Bild vom Impf- und Testzentrum im Theater am Marientor – sind die Zahlen der Covid-19-Infizierten weiter hoch. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Duisburg über das Wochenende stark gestiegen und liegt nun bei 190,3. Innerhalb eines Tages kamen mehr als 150 Infizierte hinzu. Die Zahl der Toten liegt bei 563.

Derzeit (Stand: 11. April, 20 Uhr) leben 1513 Menschen in der Stadt, die an Covid-19 erkrankt sind. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 190,3. Insgesamt haben sich in Duisburg 23.531 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Das sind 152 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden.