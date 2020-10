Corona-Update in Duisburg : Zahl der Fälle steigt weiter – Inzidenz vor nächster kritischer Marke

Duisburg Die Zahl der Corona-Fälle in Duisburg steigt weiter und liegt nun wieder auf dem Niveau von April. In den vergangenen sieben Tagen gab es mehr als 200 Neuinfektionen. Die Stadt hat die Teilnehmerzahl für private Veranstaltungen begrenzt.

Die Zahl der Corona-Infizierten in Duisburg steigt erneut weiter an. Aktuell (Stand: 7. Oktober, 20 Uhr) leben 241 infizierte Menschen in der Stadt. Vergangene Woche waren es noch 215 gewesen. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 42,1. Insgesamt haben sich in Duisburg 3062 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt, 2749 gelten inzwischen als genesen, 72 sind gestorben. In Duisburg wurden bisher insgesamt 55.234 Tests durchgeführt.