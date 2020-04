Verdacht auf Corona-Infektion : Unterricht an Aletta-Haniel-Gesamtschule fällt aus

Unterricht an Aletta-Haniel-Gesamtschule fällt aus

Duisburg Die Zehntklässler der Aletta-Haniel-Gesamtschule in Duisburg müssen am Montag noch zu Hause bleiben. Unter ihnen gibt es einen Corona-Verdachtsfall. Alle Kontaktpersonen wurden bereits ermittelt.

Die Schule hat wieder angefangen, doch in Duisburg müssen einige Schüler noch einen Tag länger zu Hause bleiben: Unter den Zehntklässlern der Aletta-Haniel-Gesamtschule hat sich offenbar eine Person mit dem Coronavirus angesteckt. Wie die Schule auf ihrer Homepage mitteilt, fällt deshalb am Montag der Unterricht für die gesamte Jahrgangsstufe aus. Am Dienstag soll der Betrieb dann wieder aufgenommen werden.