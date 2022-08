Studie der Uni Duisburg-Essen : Bestimmte Genvariante verringert Risiko einer schweren Covid-Erkrankung

Duisburg Wovon hängt es ab, ob Menschen an einer Infektion mit dem Coronavirus sterben oder nicht? Forscher der Universität Duisburg-Essen haben nun herausgefunden, dass eine spezielle Genvariante das Risiko um fast ein Drittel senkt. Auch andere Faktoren beeinflussen den Krankheitsverlauf.

Laut einer Studie der Universität Duisburg-Essen verringert eine bestimmte Genvariante beim Menschen das Sterberisiko von Corona-Patienten um gut ein Drittel. Menschen, die die Genvariante „GNB3 TT“ in sich trügen, hätten ein um etwa 35 Prozent geringeres Risiko, an einem schweren Verlauf von Covid-19 zu sterben, teilte das Uni-Klinikum Essen am Montag mit. Diese Variante tragen etwa zehn Prozent der europäischen Bevölkerung. Für die einer Fachzeitschrift vorgelegten Studienergebnisse hatte das Forschungsteam vom Institut für Pharmakogenetik am Universitätsklinikum Essen von Mitte März 2020 bis Ende Juni 2021 den Krankheitsverlauf von 1570 positiv auf Corona getesteten Patienten verfolgt.

In Zusammenarbeit mit der Klinik für Infektiologie und dem Institut für Transfusionsmedizin konnte den Angaben zufolge auch gezeigt werden, dass die Immunzellen von Personen mit einem milden Verlauf im Laborversuch stärker auf das Coronavirus reagierten als die Zellen von Menschen mit schweren Krankheitsverläufen. In diesem Zusammenhang habe man nachweisen können „dass die Zellen von Menschen mit dem GNB3 TT-Genotyp am stärksten auf das Coronavirus reagierten – was möglicherweise erklärt, warum bei diesen Genträgern das Todesrisiko so stark reduziert ist“, betonte Möhlendick.